SINDACI IN ATTESA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER AVERE L’OK ALLA CANDIDATURA

Prima pagina, Primo piano

Nei primi giorni della prossima settimana si conoscerà la data dell’udienza per discutere, dinanzi alla Corte Costituzionale, il ricorso, presentato dal Governo, contro la Legge Elettorale della Campania, nella parte in cui limita il diritto di elettorato passivo per i Sindaci in carica. Non c’è ancora la data ma a breve si conoscerà: poi ci sarà l’attesa per la decisione, senza dimenticare che i Giudici della Consulta, poco prima dello stop feriale, avevano dichiarato illegittima la norma della Regione Puglia, quasi identica a quella della Campania. I Sindaci che intendono candidarsi alle prossime regionali dovranno attendere, nella migliore delle ipotesi, almeno altre due settimane, sempre che il Consiglio Regionale, dopo una sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale, a poche settimane dal voto, non intenda tornare in aula per presentare un nuovo modello di norma.

