SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “RUSH FINALE PER PRIMO LOTTO CAMPO SPORTIVO”

Primo lotto funzionale di lavori ormai al rush finale. Dopo una piccola pausa ferragostana, i lavori sono ripresi e come da programma finiranno a fine settembre.
Come vedete dalle foto, il primo lotto funzionale della piu’ ampia opera di ristrutturazione e riqualificazione del nostro centro sportivo polifunzionale “Giovanni Vastola”, e’ ormai in fase di completamento.
Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio. 

A settembre saranno consegnati il campo da gioco e gli spogliatoi totalmente ristrutturati, così come i campi da basket, tennis e calcetto, il parco giochi e le aree a verde attrezzato, anche esse completamente ristrutturate.
La ricostruzione delle tribune e dei relativi servizi sara’ oggetto di un secondo lotto funzionale di lavori in fase di progettazione esecutiva e di copertura finanziaria.
Nel frattempo riapriremo al pubblico tutta la parte del centro sportivo polifunzionale che stiamo completando, ovvero quella descritta sopra.
Ancora qualche settimana e poi programmiamo l’ inaugurazione di questa importante opera….!!

