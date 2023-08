SINISTRA ITALIANA CELEBRA A SALERNO LA SUA FESTA NAZIONALE DAL 14 AL 17 SETTEMBRE

C’è anche Salerno tra le quattro piazze nazionali che Sinistra Italiana ha scelto per la celebrazione della sua festa nazionale che, come accade per gli altri partiti, sarà anche l’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni Europee del 2024.

Dal 14 al 17 Settembre Salerno, insieme a Barletta, Perugia e Sesto Fiorentino, ospiterà i big del partito, a cominciare dal Segretario Nazionale Nicola Fratoianni, ma anche numerosi esponenti degli altri partiti di opposizione, a cominciare dal Partito Democratico e dagli esponenti della mozione Schlein.