SOLOFRA AL VOTO PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Solofra, anche se solo nelle sezioni 3 e 5, torna al voto domani domenica 17 Settembre e Lunedi’ 18 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Dopo la decisione del Consiglio di Stato, domani mattina, nel centro della Provincia di Avellino, verranno riaperti i seggi per stabilire il nome del nuovo sindaco ed anche dei 16 consiglieri comunali. In corsa, per la carica di Sindaco, Antonello D’Urso, Nicola Moretti e Maria Luisa Guacci. L’elezione dello scorso giugno, finita, poi, al centro della disfida a suon di ricorsi, era stata vinta da Nicola Moretti con uno scarto di appena 80 vito nei confronti di Antonello D’Urso.

