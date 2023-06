SOLOFRA. STOP ALLE ANALISI DEL SANGUE AL LANDOLFI. VIGNOLA: “E IL SINDACO MORETTI COSA FA?”

Per motivare tale disservizio ovviamente, la dirigenza dell’Azienda Ospedaliera Moscati, in omaggio alla trasparenza, non ha emesso alcun atto ufficiale. “Aggiornamento software”, questa la spiegazione, per le vie brevi, fornita agli utenti. Sembra, invece, che manchino i reagenti per processare i campioni di sangue.

Se dovesse rispondere al vero, la situazione sarebbe scandalosa e paradossale.”

Lo scrive l’ex Sindaco di Solofra Michele Vignola.

Le forniture ospedaliere sono garantite attraverso gare di appalto pluriennali. Ma c’è la copertura finanziaria per queste gare e quindi per queste forniture? Perché per l’ospedale di Solofra si va avanti con forniture a singhiozzo? Che considerazione ha la direzione generale e sanitaria aziendale dell’Ospedale Landolfi? In che modo si intende riaprire l’ospedale di Solofra se non c’è nemmeno la minima programmazione? Se non si garantisce la funzionalità nemmeno per quei pochi servizi attualmente attivi.