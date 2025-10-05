SOMMA VESUVIANA. SCONTRO FDI-FORZA ITALIA, IL SINDACO DI SARNO SFIDUCIATO

Con la firma determinante di Giuseppe Nocerino, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, molto vicino al Vice Ministro agli esteri Edmondo Cirielli, decade Salvatore Di Sarn, Sindaco di Somma Vesuviana. Il tutto alla vigilia delle elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre.
La moglie dell’oramai ex Sindaco Di Sarno si candida con Forza Italia. Sgambetto di fdi a Somma Vesuviana dove la maggioranza dei consiglieri comunali ha sfiduciato il sindaco “reo” di aver dato via libera alla candidatura della moglie nelle liste di Forza Italia. Somma vesuviana tornerà al voto nella primavera del 2026