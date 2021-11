SONDAGGI CORSERA. PD PRIMO PARTITO, POI FRATELLI D’ITALIA E LEGA. ANCORA IN CALO ILM5S

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, realizzato per conto del Corriere della Sera, conferma la netta ripresa del Partito Democratico che, oggi, è al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani in caso di voto per le politiche. Un punto percentuale di differenza tra il Pd e Fratelli d’Italia, mente continua a perdere consensi il Movimento 5 Stelle. Ecco il quadro completo del sondaggio.

Partito Democratico 20,8%

Fratelli d’Italia 19,8%

Lega 19,1%

Movimento 5 Stelle 15,5%

Forza Italia 8,5%

Azione 2,3%

Piu’ Europa 2,3%

Italia Viva 2%