SONDAGGIO IPSOS CORSERA. LEGA PRIMO PARTITO, FDI AD UN SOFFIO DAL M5S. CROLLA ITALIA VIVA

Il sondaggio che, mensilmente, la società IPSOS effettua per conto del Corriere della Sera, anche se con un trend ancora in discesa, conferma che la Lega è il primo partito nell’orientamento di voto degli italiani, seguito dal Partito Democratico ma la grande sorpresa è che il M5S e Fratelli d’Italia sono, oramai, divisi da pochi decimali. Tracollo, invece, per Italia Viva di Matteo Renzi. Ecco tutti i dati del sondaggio ISPOS effettuato il 28 Maggio 2020.

Lega 24,3%

Partito Democratico 21,2%

Movimento 5 Stelle 16,7%

Fratelli d’Italia 16,2%

Forza Italia 7,4%

Italia Viva 3%

Azione Calenda 2,2%

Piu’ Europa 1,3%