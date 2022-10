SONIA ALFANO CONTRO MICHELE STRIANESE: “HA USATO PROVINCIA A PROPRIO USO E CONSUMO”

“L’oramai ex Presidente della Provincia Strianese, conferma di essere un usurpatore delle Istituzioni, rispondendo a logiche politiche e dimenticando il proprio ruolo istituzionale.

E così, come ultimo atto del suo mandato, senza chiedere alcuna notizia al Comune di San Cipriano Picentino ma anzi comunicando allo stesso di non aver rilasciato nessun parere, ripetendo, le lamentele di un consigliere comunale di opposizione di estrazione pd, per convenienza, ha deciso di far costituire la Provincia di Salerno, che è Ente di tutti, nel giudizio promosso dinanzi al Tar da Italia Nostra (chissà questa associazione che interesse avrà per San Cipriano) contro la modifica agli API del PUC di San Cipriano Picentino. “

Lo scrive Sonia Alfano, Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia e Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Un evento unico, considerato che, in materia urbanistica, la Provincia di Strianese-PD non ha mai impugnato alcun atto dei comuni. Oggi lo si fa per accontentare il padrone, il padrino e perché a San Cipriano Picentino c’è un sindaco espressione di Centro destra.

Si parla negli ultimi periodi di ritorno alla dittatura, non è questa una forma di dittatura? chi non è allineato al pensiero PD deve essere punito utilizzando qualsiasi forma! questo modus operandi come può essere definito? utilizzare gli enti per propri scopi politici/partitici.

Il tempo sarà galantuomo, così come lo sono già state le urne del 25 settembre.

L’amministrazione comunale continuerà a tutelare il territorio e continuerà a sostenere decisioni nell’interesse generale!

Ogni nodo arriverà al pettine, da chi sul territorio tutela gli interessi particolari a chi negli enti sovracomunali non guarda gli interessi generali.