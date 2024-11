STEFANO PISANI, UNICO SINDACO DEL PD CHE HA DETTO NO ALLA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica, registra un vero e proprio record: seppure nel ruolo di Coordinatore Anci Piccoli Comuni della Campania è stato l’unico primo cittadino del Partito Democratico, in tutta la Provincia di Salerno, a far sentire la propria voce contraria nei confronti della nuova legge elettorale che prevede la incandidabilità per tutti i Sindaci in carica.

Pisani, che, forse, in cuor suo, stava pensando ad una candidatura per le prossime elezioni Regionali, visto che Pollica registra meno di 5mila abitanti, è stato l’unico primo cittadino del Partito Democratico ad unirsi alle critiche giunte, ai consiglieri regionali di maggioranza, da parte dell’Anci Campania.