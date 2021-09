SUL GREEN PASS LA LEGA VOTA GLI EMENDAMENTI DI FRATELLI D’ITALIA: SALVINI SOTTO ATTACCO

Prima ha ritirato i propri emendamenti, rimanendo coerente al voto favorevole concesso nel corso del Consiglio dei Ministri che aveva introdotto gli obblighi del Green Pass, ma poi, in aula, a Montecitorio, ha deciso di votare gli emendamenti proposti da Fratelli d’Italia, unica forza politica di opposizione. La Lega di Matteo Salvini è pronta ad aprire un mini caso politico, una crisi dai contorni ben delimitati, all’interno del Governo di Mario Draghi: tante le voci che, immediatamente, hanno invocato chiarezza ed, in alcuni casi, addirittura l’uscita della Lega dalla maggioranza di Governo. Da Enrico Letta a Giuseppe Conte: i vertici nazionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno già iniziato il fuoco incrociato su Matteo Salvini che, nelle prossime ore, potrebbe essere anche chiamato da Mario Draghi per un chiarimento politico.

