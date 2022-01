SUPER GREEN PASS E COMMERCIO, MANCA LISTA NEGOZI ESENTATI DALL’OBBLIGO

Non c’è ancora l’elenco ufficiale delle attività commerciali nelle quali, a partire dal 1 Febbraio, si potrà entrare senza alcun obbligo di possesso ed esibizione del super green pass: il Governo sta valutando, insieme al Cts, le categorie commerciali per le quali non ci sarà bisogno del documento di avvenuta vaccinazione o guarigione. Per il momento è certo che il provvedimento interessi supermercati, farmacie, negozi di alimentari ed ospedali, da verificare se nell’elenco verranno inserite anche le edicole, i tabaccai ed i negozi di abbigliamento di intimo. Il provvedimento finale dovrebbe arrivare la prossima settimana ed avrà la forma di un DPCM con l’elenco dei codici ateco.

