VERSO IL QUIRINALE. EVA LONGO: “VOTEREI PER SILVIO BERLUSCONI, UN UOMO GENIALE”

Eva Longo, già Senatrice della Repubblica nel periodo dal 2013 al 2018, per ben due volte (Napolitano Bis e Mattarella), ha vissuto l’esperienza del voto per il Quirinale. Se oggi fosse ancora in Senato, non avrebbe dubbi su chi votare.

Due elezioni del Presidente della Repubblica in 5 anni: Eva Longo è vero che si tratta di un voto diverso dagli altri ?

“Ho vissuto due volte l’elezione del Presidente della Repubblica! Decisamente è il più complesso è imprevedibile gioco parlamentare, credo che oggi sia ancora più complicato per la mancanza di leader autorevoli, basta leggere i giornali che ovviamente recepiscono gli umori parlamentari, per comprendere che ci sono veti inopportuni come quelli di Letta , sarebbe invece auspicabile che alla terza votazione si elegga il Presidente per la particolare situazione sanitaria che vive la Nazione.”

Oggi in campo c’è la candidatura di un politico al quale sei stata molto legata: Silvio Berlusconi. Fossi ancora al Senato, lo voteresti ?

“Certamente voterei Berlusconi che farebbe bene al Quirinale perché è un uomo che ha straordinarie doti di genialità e di carattere che non hanno pari, oggi ha dimostrato di essere ancora leader del centrodestra, e la sua eventuale elezione è un riscatto per quanto ha subito negli anni,se non dovessero esserci i numeri Berlusconi si ritira e propone Draghi il premier che ha messo d’accordo tutti i partiti e sarebbe , ancora una volta l’uomo della pacificazione e lellò sviluppo del Paese.”

Quando l’Italia avrà una donna Presidente della Repubblica?

“I tempi sono maturi per avere una donna al Quirinale, abbiamo tant’è personalità preparate , al di sopra delle parti che possono rappresentare benissimo la Nazione penso ad esempio al l’attuale ministro della giustizia Cartabia”