SUPPLETIVE A NAPOLI. RUOTOLO (PD-DEMA) NON CONVINCE IL M5S: CDX SU GUANGI

I tentativi di mediazione, portati avanti fino alla mattinata di oggi anche con alcune telefonate illustri di esponenti del Movimento 5 Stelle, non hanno portato a nulla: il M5S sarà presente con Napolitano alle suppletive senatoriali di Napoli mentre Pd e Dema, ovvero De Luca e De Magistris, sosterranno la candidatura del giornalista Sandro Ruotolo. Per il centro destra, invece, con i simboli di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, correrà l’attuale vice presidente del consiglio comunale di Napoli Salvatore Guangi. Quello del collegio senatoriale di Napoli, che ricade in alcuni quartieri come Vomero ed Arenella, è sicuramente un test importante in vista delle Regionali 2020 ma segna un passo falso nel tentativo di aprire un dialogo tra PD e M5S. Almeno sul nome di Ruotolo, come già accaduto per il nome del governatore Vincenzo De Luca.

