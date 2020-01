Ad una settimana dal voto in Emilia Romagna e Calabria, il sondaggio di SWG per la 7 conferma, con un trend in crescita, la Lega come primo partito con una intenzione di voto pari al 33,2%. Segnali di leggera ripresa anche per il Movimento 5 Stelle, sfiora l’11% Fratelli d’Italia.

Ecco il quadro completo di tutti i partiti

LEGA 33,2%

PARTITO DEMOCRATICO 18,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,6%

FRATELLI D’ITALIA 10,9%

FORZA ITALIA 5,2%

ITALIA VIVA 4,5%