PELLEZZANO. NUOVO INTERVENTO DEI VIGILI PER RIMUOVERE VETTURE ABBANDONATE

Come preannunciato all’inizio del nuovo anno continua il cronoprogramma della Polizia Municipale per la rimozione delle auto abbandonate e prive di assicurazione sul territorio comunale.

“Un lavoro impegnativo, delicato, talvolta anche scomodo – dichiara il sindaco Morra – portato avanti dagli uffici e da ognuno di noi, che ha questi obiettivi: non far cadere nel vuoto neppure una delle segnalazioni che ci vengono dai cittadini, ripristinare e affermare la legalità sempre e comunque e cercare di tenere pulito e curato il nostro territorio”.

Interventi di oggi Cologna parcheggio Via T. Farina e Pellezzano parcheggio Via Casal Murino.