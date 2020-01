TOMMASO AMABILE (PD): “ECCO LA LEGGE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE”

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile, questa mattina, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della nuova legge Regionale sulla cooperazione sociale.

Presentata oggi alla stampa la lgge regionale n. 23 del 4 dicembre 2019 “Interventi regionali per la #cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale” firmata da me con il consigliere Carlo Iannace per un’apertura fondamentale della Campania verso il mondo.

Stiamo lavorando in VI commissione alla 33esima legge: numeri importanti a dimostrazione dell’attenzione della Regione verso le #politichesociali, l’#istruzione, la #cultura. #cooperazioneinternazionale #svilupposostenibile #costruiamoilfuturo