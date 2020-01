CAMBIAMO, VIA AI COORDINAMENTO IN PROVINCIA. PAOLA CUPO A PALOMONTE

A distanza di pochi giorni dalla prima riunione provinciale di Cambiamo a Salerno, il partito di Giovanni Toti inizia a muoversi nei comuni del territorio. Paola Cupo, che già fa parte del Coordinamento Provinciale, ha ricevuto dal Coordinatore Provinciale Luigi Cerruti la nomina a Coordinatrice del Comune di Palomonte. Si tratta di un piccolo centro ma molto significativo per tutto il centro destra: fu proprio da Palomonte, ad esempio, negli anni passati, che la Lega mosse i primi passi in tutto il Salerno. Nei prossimi giorni arriveranno altri incarichi per Cambiamo che sta lavorando per allestire una lista per le Regionali 2020 altamente competitiva.

