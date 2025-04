TERZO MANDATO. DE LUCA NON RISPONDE ALLA DOMANDA SU ESITO CORTE COSTITUZIONALE

Nessuna risposta. Silenzio. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Palazzo Santa Lucia per la presentazione di una iniziativa, alle domande dei cronisti su cosa si aspettasse dal giudizio della Corte Costituzionale, con l’udienza in programma per la giornata di domani 9 Aprile, ha scelto la strada del “no comment”.

Intanto, anche all’interno del Consiglio Regionale della Campania cresce l’attesa per la decisione della Corte Costituzionale sulla vicenda del terzo mandato per il Presidente della Regione De Luca. Solo dopo la decisione della Suprema Corte si darà il via alla vera e propria campagna elettorale per le Regionali 2025.