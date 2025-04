PROVINCIALI 2025. IL SINDACO ALIBERTI: “CENTRO DESTRA IN RECUPERO, ORA ALLARGARE AL CENTRO”

Relativamente alla elezione del Presidente della Provincia di Salerno, ai dati elettorali e alle analisi del voto nei singoli comuni pubblicati, il commento del Sindaco di Scafati e consigliere provinciale FI, Pasquale Aliberti: “Il risultato ottenuto dal candidato alla presidenza della provincia indicato da FdI è sicuramente lusinghiero ma quel 35% ci fa essere una buona minoranza e non una maggioranza. Resto dell’ idea che per vincere in Campania e in provincia di Salerno bisogna allargarsi al centro coinvolgendo chi sceglie fino ad oggi il non voto. Scafati ha partecipato con cuore e testa a questa campagna elettorale e io personalmente da Presidente del partito provinciale ho girato ogni comune. Sento che c’è voglia di cambiamento ma sta alla classe dirigente interpretarlo con candidature moderate e radicate che siano espressione di una coalizione capace di aprirsi e non di lavorare solo per la crescita del proprio contenitore politico o delle correnti. Servono candidati e proposte che arrivino alle esigenze e ai cuori di chi è impegnato sui territori nell’interesse delle nostre popolazioni”.

