ATTILIO PIERRO (LEGA): “SOVRAINTENDENZE OBBLIGATE A RISPETTARE SALVA CASE VOLUTO DA SALVINI”

“Con una circolare del ministero della Cultura le Soprintendenze sono obbligate ad applicare il Salva Casa voluto dal ministro Matteo Salvini per semplificare la vita degli italiani. Si rispetteranno le norme previste dalla legge per regolarizzare, anche attraverso l’autorizzazione paesaggistica, i procedimenti con ampliamenti planivolumetrici. Novità importante: l’introduzione, in questi casi, del silenzio assenso dopo 90 giorni. Un esempio di concretezza e ottima collaborazione che va nella strada tracciata dalla Lega per una riforma delle Soprintendenze”.

Così il deputato campano della Lega Attilio Pierro.

