TERZO MANDATO, IL COMMENTO DI DE LUCA: “CANCELLARE LA SCRITTA LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI”

A distanza di poche ore dalla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla legge regionale per il Terzo Mandato è arrivato il commento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, senza mezzi termini, attacca i Giudici della Consulta.

Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti.

La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti.