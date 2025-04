CAVA DE’ TIRRENI. IL PD CONVOCA UN TAVOLO DI CENTRO SINISTRA PER LE COMUNALI 2026

“Il Partito Democratico, analizzando la situazione politica cittadina, in vista delle prossime elezioni comunali, intende convocare a breve un tavolo del centrosinistra aperto alle associazioni, alla società civile e a tutti coloro che non si riconoscono nelle politiche delle destre interpretate da Giorgia Meloni ed Edmondo Cirielli.”

Lo scrive il Segretario Cittadino del Pd di Cava de’ Tirreni.

E’ necessario un confronto che aggreghi tutte le forze su punti programmatici condivisi ed individui un metodo per la scelta del candidato che guiderà la coalizione nella prossima tornata elettorale, se necessario anche utilizzando lo strumento delle primarie già sperimentato con successo, per arrivare alla scelta del candidato. All’interno del Partito Democratico ci sono risorse e persone, pronte ad essere guida della coalizione del centrosinistra. Siamo aperti ad ogni confronto con tutte le forze disponibili mettendo queste risorse a disposizione, consapevoli che solo una figura largamente condivisa potrà guidare un progetto autorevole ed incisivo in vista delle prossime elezioni amministrative.