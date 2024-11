TERZO MANDATO, IL TESTO ARRIVA IN CONSIGLIO REGIONALE: RIFLETTORI PUNTATI SUL GRUPPO PD

E’ domani il giorno della verità: in Consiglio Regionale, dopo la lunga e convulsa discussione all’interno della Commissione Statuto, arriva il testo della legge Salva De Luca, la norma che introduce il terzo mandato per il Presidente in carica che potrebbe candidarsi anche alle Regionali del 2025. Dopo le parole di Elly Schlein, tutti i riflettori sono puntati sul Gruppo Consiliare del Partito Democratico, nel quale potrebbe esserci qualche astenuto ma anche qualche assente. Non è in ballo l’approvazione del provvedimento, ma tutta la questione è, puramente, politica perchè da verificare se lo strappo tra Roma e Napoli è effettivo e quanti consiglieri regionali coinvolge.

Poi, ci sarà la campagna elettorale, quella che De Luca ha già annunciato di voler affrontare, a prescindere dal Pd. E poi, ma i tempi sono ancora lungi, ci saranno le scelte dei consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico, che potrebbero trovarsi il simbolo del Pd sotto il nome di un candidato diverso da De Luca.

Due astenuti nel Gruppo Pd ? Le previsioni della vigilia dicono che Fiola e Manfredi non voteranno sul provvedimento, consumando una mini rottura che non è quella che vorrebbe Elly Schlein ma è, pur sempre, una presa di posizione.