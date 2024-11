SAN VALENTINO TORIO. L’AMMINISTRAZIONE STRIANESE FESTEGGIA IL 4 NOVEMBRE DELLE FORZE ARMATE

Stamattina abbiamo celebrato la Festa dell’ Unita’ Nazionale e delle Forze Armate, il 106° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale ed il 103° anniversario della sepoltura del Milite Ignoto. Ringrazio per la partecipazione i Carabinieri della Locale Stazione comandati dal Mar. llo Gennaro Corvino, la nostra Polizia Locale comandata dal Dott. Giovanni De Caro, le Guardie Ecozoofile comandate dal Mar. llo Alfonso Criscuolo, tutte le associazioni di volontariato, il Dirigente Scolastico Prof. Aniello Mennella, le docenti e gli studenti del nostro Istituto Comprensivo Mazzini/Don Milani, tutta l’ Amministrazione Comunale, i dipendenti comunali che hanno collaborato all’ iniziativa, il Parroco Don Gaetano Ferraioli.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Pace, solidarieta’, unita’ nazionale per lo sviluppo ed il progresso civile e democratico, ricordando tutti i nostri caduti in guerra, il sacrificio delle Forze Armate Italiane impegnate dentro e fuori il territorio nazionale per la sicurezza e la solidarieta’.

Abbiamo invocato maggiore sicurezza per le nostre famiglie nelle citta’.

Chiediamo piu’ uomini sui nostri territori soprattutto di notte.

I Sindaci e le Amministrazioni Comunali da solo non ce la possono fare.

A livello generale, di governo, e’ importante intervenire affinche’ si assicuri piu’ serenita’ e sicurezza ai cittadini tutti e non si sentano continuamente le notizie di uccisioni, rapine, stupri, che ascoltiamo ogni giorno e che riguardano ormai qualsiasi territorio della nostra nazione.

CITTA’ PIU’ SICURE e’ quanto i Sindaci d’ Italia chiederanno al Governo Italiano nella prossima Assemblea Nazionale ANCI che si terra’ a Torino dal 20 al 22 Novembre prossimi, cui avro’ l’ onore di partecipare in rappresenza dell’ Amministrazione Comunale, della comunita’ tutta e della delegazione di Sindaci della Regione Campania.