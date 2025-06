TERZO MANDATO PER DE LUCA E ZAIA, NON E’ FINITA: LEGA PRESENTA EMENDAMENTO

“L’emendamento sul terzo MANDATO? Confermo che lo presenteremo”. Lo ha detto allo Dire, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo confermando le voci secondo cui, nonostante il mancato accordo tra la maggioranza, il partito del Carroccio è determinato ad andare avanti sul terzo MANDATO dei governatori, presentando un emendamento in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, al ddl Assessori regionali

A presentare, in Commissione Affari Costituzionali, l’emendamento è stato il Senatore Tosato della Lega. Adesso la proposta dovrà essere approvata prima dai componenti della commissione, prima di arrivare in Aula per la sua approvazione definitiva.