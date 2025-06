UNISA, VOTO RETTORE. TENSIONE AL SEGGIO: SINDACALISTA CISL ALLONTANATO DALLA POLIZIA

E’ stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ateneo di Salerno, per allontanare dal seggio elettorale, riservato ai dipendenti, questa mattina un noto sindacalista della Cisl. Pare, da una prima ricostruzione, il sindacalista, molto noto negli ambienti universitari, abbia tentato di accedere al seggio elettorale, prima ancora della sua apertura. Dinanzi al diniego dei responsabili del seggio lo stesso avrebbe continuato ad inveire, tanto da richiedere l’intervento degli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un episodio che ha lasciato amarezza negli ambienti di Unisa dove, fino a questa mattina, tutte le operazioni di voto erano andate avanti senza alcun tipo di problema. in un clima di grande serenità tra tutti e 5 i candidati alla carica di rettore.

