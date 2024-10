TERZO MANDATO PER DE LUCA. IANNONE (FDI): “I CONSIGLIERI PD SEGUIRANNO DE LUCA O LA SCHLEIN?”

“De Luca ha comunicato alla sua maggioranza che intende portare in Consiglio un atto che gli consentirebbe il terzo mandato. Visto che i Consiglieri sono rimasti silenti vorremmo capire se voteranno secondo De Luca o gli orientamenti del PD nazionale che si è espresso contro il terzo mandato. Al tempo stesso vorremmo capire se il PD nazionale rimarrà muto prima di inizio novembre scegliendo la consueta strada della chetichella o dara’ lo stop ai consiglieri regionali campani rispetto alla strategia di De Luca. Si gioca con le Istituzioni per interessi di bottega o peggio ancora del bottegaio”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

Share on: WhatsApp