MERCATO SAN SEVERINO. LA REPLICA DI SCARANO A ROMANO: “ATTENDO SVILUPPI SU ALTRE VICENDE”

“Al di là dei toni trionfalistici con cui si vuole celebrare la fine di una battaglia giudiziaria che non è mai esistita, la decisione del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, che allo stato degli atti e dei procedimenti scaturiti dagli esposti presentati da Romano, contro la mia persona e contro altri organi del Comune di Mercato S. Severino, ha ritenuto di non accogliere l’opposizione alla richiesta di archiviazione della querela da me presentata contro il Consigliere Romano. Il giudice ha ritenuto che, allo stato, vi è il dubbio che Giovanni Romano fosse consapevole della falsità delle accuse che aveva lanciato in un esposto che, invece, era stato prontamente archiviato dalla Procura. Dunque, ha usufruito del beneficio del dubbio, come qualunque altro indagato.”

Lo scrive, in una nota, l’assessore del Comune di Mercato San Severino Vincenzo Scarano.

Credo pienamente nell’operato della magistratura e ne rispetto i provvedimenti, pertanto attendo gli sviluppi di tutte le vicende che, ove lesive della persona, mi vedranno sempre in prima linea nel ricorrere all’Autorità giudiziaria. Lo spirito dell’azione proposta è che non consento, né consentirò a nessuno di mettere in discussione il mio operato e quello dell’amministrazione che si basa su criteri di trasparenza e legalità. Continueremo a tutelarci in ogni forma ed in ogni sede.