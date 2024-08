TERZO MANDATO. UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER ELIMINARE IL VINCOLO PER DE LUCA

C’è bisogno di una nuova Legge Elettorale che, cambiando le regole del gioco, secondo gli esperti in materia, una volta approvata possa azzerare i mandati precedenti ed eliminare il vincolo del terzo mandato da Presidente della Regione per Vincenzo De Luca. E’ per questo che da lunedi’ 26 Agosto ci si metterà al lavoro, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, per mettere nero su bianco il provvedimento da approvare e che darà anche il via ufficiale alla prossima campagna elettorale.

Un sistema interamente proporzionale con l’elezione indiretta del Presidente della Giunta all’interno del Consiglio Regionale o una semplice modifica all’attuale legge elettorale con l’introduzione di una soglia di sbarramento ? Le soluzioni sul tavolo sono diverse e la scelta dipenderà, in buona parte, anche dal sostegno che la maggioranza esprimerà sul disegno di legge.

Al momento non c’è nessuna ipotesi per eliminare la incandidabilità per i Sindaci in carica dei comuni con una popolazione superiore ai 5mila abitanti.