SAN VALENTINO TORIO SI PREPARA AI GRANDI EVENTI DI FINE ESTATE IN PIAZZA

Il Comune di San Valentino Torio si prepara ad una serie di importanti appuntamenti che segneranno la fine dell’estate 2024: prima la finale regionale di Miss Italia, poi il concerto in piazza di Gigi Finizio, con una serie di manifestazioni a margine che renderanno la fine di agosto e l’inizio di settembre un periodo di grande vivacità nel Comune guidato dal Sindaco Michele Strianese.

Accanto al cartellone degli eventi estivi, anche gli ultimi appuntamenti per un’estate che, anche quest’anno, ha visto il Comune di San Valentino protagonista in tutto l’Agro, a cominciare dalla seconda edizione di Outdoor Film Festival che, nel 2024, si è consacrata come manifestazione di livello nazionale.