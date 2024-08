MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO D’ONOFRIO: “CON SAGRA DELLA BRACIOLA CELEBRIAMO VALORI DEL TERRITORIO”

Sindaco D’Onofrio, Montecorvino Rovella è la location di una delle Sagre piu’ prestigiose e ricercate di tutta la Provincia di Salerno che, pochi lo sanno, puo’ fregiarsi anche del logo del Senato della Repubblica.

“Ospitare una sagra di tale prestigio sottolinea l’importanza che il nostro territorio riveste nel panorama enogastronomico della provincia di Salerno. La possibilità di fregiarsi del logo del Senato della Repubblica è un riconoscimento del valore culturale e della tradizione che questa manifestazione porta con sé. Qui, ogni edizione della sagra diventa un viaggio alla scoperta dei sapori autentici, un’occasione per riscoprire e celebrare l’eccellenza dei nostri prodotti tipici, che sono il frutto di una sapienza antica, tramandata di generazione in generazione.”

Piatti ticipi e tradizione. Le realtà dell’entroterra crescono e valorizzano i propri territori anche mediante iniziative come questa.

“Le iniziative come la sagra della braciola sono il cuore pulsante del nostro territorio, perché riescono a fondere tradizione e innovazione, creando un legame profondo tra il passato e il presente. I piatti tipici non sono solo il riflesso della nostra cultura gastronomica, ma anche una testimonianza vivente della passione e dell’impegno delle nostre comunità. Attraverso eventi come questo contribuiamo alla promozione di un’identità forte e radicata, che merita di essere conosciuta e apprezzata ben oltre i confini locali.”