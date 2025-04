TONINO SCALA (SI): “STOP A DE LUCA, ORA E’ FINITA: METTIAMOCI IN CAMMINO”

“La discussione sul terzo mandato si chiude – almeno lo speriamo – con la parola fine a una telenovela degna del palinsesto pomeridiano della terza rete. Una vicenda che, al di là degli aspetti formali, ha paralizzato il dibattito politico e istituzionale di questa Regione, distogliendo l’attenzione dai veri problemi che affliggono quotidianamente i cittadini campani.”

Lo scrive il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala.

Sinistra Italiana aveva già denunciato, in tempi non sospetti, l’incostituzionalità del provvedimento nel momento stesso in cui il Consiglio Regionale decise di discutere una norma che, di fatto, tentava per la seconda volta di aggirare una legge costituzionale chiara e inequivocabile. Ora possiamo – si spera definitivamente – voltare pagina su quest’ennesima brutta parentesi della nostra storia istituzionale.

Ma sia chiaro: il punto non è mai stato Vincenzo sì o Vincenzo no, o se il terzo mandato fosse legittimo o meno. Il nodo vero, quello su cui ci si dovrebbe confrontare seriamente, è come è stata governata questa Regione negli ultimi anni. La risposta è sotto gli occhi di tutti: male.

Basta guardare alla sanità pubblica, allo stato in cui versa il nostro territorio, alla deriva urbanistica favorita da normative che consentono continue deroghe, al disastro dei trasporti e alla gestione fallimentare dei beni comuni. Questo è il bilancio di un’esperienza amministrativa che ha prodotto disuguaglianze, precarietà e isolamento.

Serve un cambio di passo, serio, concreto, coraggioso. Sinistra Italiana è pronta da tempo. Abbiamo chiesto mesi fa l’apertura di un tavolo per costruire un’alternativa, ben prima che il calendario ci portasse al 2025.

Per noi il punto di partenza non è il nome del candidato o della candidata alla guida della Regione. Prima vengono le idee, il progetto, la visione. Quando la politica ritrova la sua centralità e il confronto torna a essere collettivo e partecipato, le figure migliori emergono naturalmente.

È il momento di mettersi al lavoro. Senza tentennamenti, senza ulteriori perdite di tempo. Serve costruire una nuova idea di Campania, una Regione che non ruoti più attorno al destino di una singola persona, ma che rimetta al centro i bisogni e i diritti delle cittadine e dei cittadini che oggi vivono in una terra che langue.