Il Segretario Regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala ribadisce il secco no al terzo mandato per Vincenzo De Luca, proponendo, invece, per la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025, il modello Napoli, quello con il quale Gaetano Manfredi ha vinto le Comunali al primo turno.

