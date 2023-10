A CASERTA IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PARTITO DEMOCRATICO ENTRO FINE ANNO

Susanna Camusso, Senatrice e Commissario Straordinario del Partito Democratico di Caserta, ha annunciato che entro la fine del 2023 verrà celebrato il Congresso Provinciale del Pd per l’elezione del nuovo Segretario. Una notizia che era molto attesa in Provincia di Caserta e che potrebbe, anche, dare il via libero alla celebrazione, a questo punto nel 2024, del Congresso Regionale del Partito Democratico.

La Camusso ha anticipato la decisione – che spetta alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico – nel corso di una riunione con gli amministratori locali del Partito Democratico. Nessuna decisione ufficiale, almeno per il momento, ma anche in Campania potrebbe arrivare la stagione dei congressi del Pd di Elly Schlein.