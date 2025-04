TRAGEDIA FAITO. ANTONIO IANNONE: “SUL POSTO PER TESTIMONIARE VICINANZA DELLO STATO”

“Sono sul Monte Faito, sul luogo della tragedia. Vedere il recupero di quattro salme e’ stato straziante. Tre turisti e il macchinista originario di Vico Equense. Una quinta persona era gravemente ferita ma spero vinca la sua battaglia per la vita. E’ il momento del dolore e della vicinanza alle famiglie delle vittime. Ci tenevo ad essere sul posto seppur molto impervio per portare la vicinanza dello Stato e ringraziare i soccorritori per il duro lavoro che hanno sostenuto nella ricerca e nel recupero.”

Lo scrive il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone.

Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Soccorso alpino sono stati i soliti eroi che hanno fatto tutto quello che potevano e se la quinta persona si salverà sarà merito loro e dei medici, sono il racconto migliore della nostra Nazione. Bisognerà andare fino in fondo nelle responsabilità di questa tragedia, accertare i fatti ed ho piena fiducia nella Magistratura. Quale Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti verificherò ogni atto per dare giustizia a quei corpi martoriati che ho visto.