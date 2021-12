UN CONSIGLIERE REGIONALE VA CON CALENDA, OGGI TOCCA AL PARTITO DI CLEMENTE MASTELLA

Azione incassa l’adesione di un Consigliere Regionale di maggioranza e si prepara ad una massiccia campagna di adesioni in tutto il territorio della Campania: a salutare l’arrivo a Napoli, nella serata di ieri, del leader di Azione Carlo Calenda c’era, infatti, anche Giuseppe Sommese, consigliere regionale eletto nella lista dei Liberaldemocratici, oggi all’interno del Gruppo Misto, deciso ad aderire al partito di Calenda. E per Azione, dopo l’incontro di Napoli, si apre una stagione molto interessante perchè non mancano, soprattutto tra i sindaci, gli uomini politici pronti a sposare il progetto politico che Carlo Calenda, europarlamentare in carica, sta portando avanti. Intanto, oggi a Roma, Clemente Mastella presenterà ufficialmente il suo nuovo partito: NOI DI CENTRO ed è probabile che, anche per il nuovo movimento del Sindaco di Benevento, possano arrivare altre adesioni dal Consiglio Regionale della Campania.

Share on: WhatsApp