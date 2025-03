UNISA, ELEZIONI RETTORE. LOIA PROPONE PETRONE. POI CI SONO CAMPIGLIA, VECCHIONE E D’ANTONIO

E’ iniziata la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Rettore all’interno dell’Università degli Studi di Salerno. E la prima mossa l’ha fatta proprio il Rettore in carica Loia che, negli ultimi giorni, attraverso una serie di incontri con numerosi Direttori di Dipartimento, ha proposto, per la sua successione il nome della docente Alessandra Petrone. Molte le riserve espresse nei confronti del nome proposto da Loia che, nel frattempo, da quella che un tempo era la sua coalizione elettorale ha visto andar via Carmine Vecchione, ex Direttore di Medicina, che ha già annunciato la sua volontà di candidarsi per la carica di Rettore. Il mondo del settore scientifico è particolarmente vivace perchè dalla Facoltà di Farmacia arriva anche la proposta di Pietro Campiglia, già Direttore del dipartimento, artefice, negli ultimi anni, di numerosi progetti finanziati che hanno prodotto ricerche e posti di lavoro, Ed il mondo umanistico ? Nonostante la sconfitta alle elezioni per il nuovo Consiglio di Amministrazione, resta, ancora, in campo il nome di Virgilio D’Antonio, ex Direttore di Scienze Politiche ma, nelle prossime settimane, ci potrebbero essere importanti novità. La campagna elettorale, insomma. è appena iniziata.

