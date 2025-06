UNISA, VERSO IL NUOVO RETTORE. OGGI L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ATENEO

Quella di oggi sarà l’ultima formalità prima del voto del 23 e 24 Giugno. A meno di due settimane dall’apertura delle urne per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, questa mattina, all’interno dell’Aula delle Lauree di Ingegneria, si terrà, presieduta dalla Decana Genny Tortora, l’assemblea generale che, di fatto, lancia la campagna elettorale per il rinnovo della carica di Rettore. In corsa, per la successione all’attuale Rettore Vincenzo Loia, ci sono Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione.

