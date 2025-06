REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA PUNTA SUL 23 E 24 NOVEMBRE COME DATA PER IL VOTO

In attesa di conoscere l’esito della trattativa sul Terzo Mandato, in Campania De Luca, senza un accordo nazionale con le altre Regioni – circostanza, ad oggi, molto difficile – punta a fissare la data delle elezioni per domenica 23 e lunedi’ 24 Novembre 2025. Il Presidente della Regione Campania non ha intenzione di lasciare spazio ad altri fino all’ultima data utile prima di “invadere”, con la campagna elettorale, il campo delle festività natalizie. Se tutto dovesse essere confermato, la scadenza per la presentazione delle liste cadrebbe tra sabato 25 e domenica 26 Ottobre, con tutto il mese di settembre, dunque, successivo alla ripresa delle attività, per la scelta dei candidati e la compilazione delle liste.

