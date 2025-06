IL CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL’IRNO LANCIA LA SHORT LIST PER BABY SITTER

Nasce dall’esigenza di dare una risposta alle tante famiglie che, soprattutto in questo periodo estivo, con la chiusura delle scuole, hanno la necessità di un supporto per l’assistenza ai propri figlie. Ed ecco la proposta, nata dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno, diretto da Maria Grazia Sessa, di creare una short list di baby sitter alla quale i cittadini, successivamente, potranno attingere per i propri bisogni.

Una prima iniziativa della nuova Direzione del Consorzio Sociale Valle dell’Irno che punta a rispondere ad un bisogno concreto del territorio, in attesa delle nuove proposte che, già nelle prossime settimane, verranno ufficialmente presentate a tutto il territorio dell’ambito che racchiude Baronissi, Mercato San Severino, Fisciano, Calvanico, Siano e Bracigliano.