VACCINI IN CAMPANIA. L’INTERROGAZIONE DELLA LEGA IN CONSIGLIO REGIONALE

La Lega, a firma dei suoi consiglieri Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro, ha depositato interrogazione al presidente De Luca in merito alla distribuzione presso i distretti delle AA.SS.LL. campane delle dosi per il vaccino influenzale previste per la stagione 2020-2021. Il servizio pubblico pare abbia fatto incetta di tutte le dosi disponibili, e che non ne siano rimaste per le farmacie, dove si rivolgono coloro che non ricevono il vaccino gratuitamente dalla Asl attraverso il proprio medico di famiglia. L’Ordine nazionale dei Farmacisti e le associazioni di categoria hanno chiesto invano un aumento della dotazione nominale, nonostante la conferenza Stato-Regioni avesse già deciso che la quota delle dosi da destinare ai vari SSR dovesse essere di 250mila dosi.

“In Campania, – spiegano i consiglieri della Lega – nonostante gli annunci, “siamo i primi per numero di vaccini” vaneggiava la settimana scorsa De Luca nel consueto e ripetitivo monologo sui social, e dinanzi a un numero di richieste sempre crescente, ad oggi sono diversi i distretti delle AA.SS.LL. della regione a non aver ricevuto le dotazioni promesse, né per affrontare l’influenza stagionale né per prevenire la polmonite e le altre patologie cagionate dallo pneumococco, e non hanno avuto neppure garanzie circa la data di arrivo del loro arrivo. Gli stessi medici di medicina generale e farmacisti segnalano l’insufficienza della dotazione stabilita. La Giunta regionale, – continuano Zinzi, Nappi e Pierro – aveva annunciato l’acquisto di dosi di vaccino antinfluenzale per

vaccinare tutta la popolazione campana, secondo dati raccolti dai media, avrebbe invece

stimato di vaccinare tra 1,2 e 1,5 milioni di persone.

Chiediamo – concludono nell’interrogazione – al Presidente della Giunta Regionale di conoscere la percentuale di popolazione campana già vaccinata contro l’influenza stagionale; se intende dare garanzie sul vaccino anti-pneumococco (vaccinazione contro gli pneumococchi è raccomandata, a partire dai 2 mesi e fino ai 5 anni, per proteggere i bambini da meningiti, polmoniti, infezioni del sangue con un numero di dosi necessarie da 1 a 3 in funzione dell’età), e comunicare in tempi rapidi alle ASL di competenza la data certa di consegna delle dosi necessarie per vaccinare la restante parte di popolazione in attesa”.