VIETRI SUL MARE. IL SINDACO DE SIMONE NOMINA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE: ECCO TUTTI I NOMI

Il sindaco Giovanni De Simone ha provveduto alle nomine per la composizione della giunta che amministrerà la città di Vietri sul Mare dopo l’esito delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno 2024:

– Angela Infante, vicesindaco con delega all’urbanistica, all’edilizia ed alle pari opportunità;

– Daniele Benincasa, assessore con delega alla cultura, allo spettacolo, alla ceramica, all’informatica ed al personale;

– Stefania Fiorillo, assessore con delega alla pubblica istruzione, allo sport ed alle politiche giovanili;

– Salvatore Pellegrino, assessore con delega all’ambiente, alla Vietri Sviluppo ed alla protezione civile.

La nuova giunta farà il suo esordio ufficiale in occasione del consiglio comunale d’insediamento della nuova amministrazione civica, convocato per sabato 22 giugno 2024 alle ore 11,00 presso palazzo di città, in Corso Umberto I.

In quella sede saranno anche annunciati i consiglieri comunali che hanno ricevuto deleghe specifiche dal sindaco Giovanni De Simone per una migliore ed efficace azione amministrativa.