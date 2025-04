VIETRI SUL MARE. UN NUOVO SERVIZIO ON LINE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Vietri sul Mare potenzia il suo impegno per la circolarità. Nel Comune alle porte di Salerno, che è una delle principali porte d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è stata adottata Junker, la più diffusa ed evoluta app per la raccolta differenziata, introdotta con successo in altri 145 Comuni della regione, tra cui Salerno e 10 Comuni della Divina.

L’app è stata scelta dall’amministrazione comunale per migliorare quantità e qualità della raccolta e ottimizzare le comunicazioni con residenti e turisti. Junker è infatti un “tutor” digitale e multilingue che aiuta a differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta ed essere sempre aggiornati sulle iniziative del proprio Comune.

Junker, che vanta ben 3.000 Comuni abbonati in Italia, è sempre gratuita per i cittadini: oltre 3 milioni e mezzo di utenti l’hanno già scaricata sui loro smartphone e la usano per avere a portata di mano informazioni complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi di igiene urbana del territorio.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE E CON L’AI

Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre la possibilità di scattare una foto al prodotto: sfruttando le più avanzate tecniche di riconoscimento immagine e intelligenza artificiale, Junker identifica l’oggetto e i materiali di cui è composto.