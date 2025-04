CAVA DE’ TIRRENI. DAL CONSIGLIO COMUNALE ARRIVA L’OK AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Il Consiglio comunale, riunito ieri pomeriggio 28 aprile 2025, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (Bilancio di Previsione), relativi al triennio 2025/2027.

Nella stessa seduta sono stati approvati, tra l’altro, anche il Piano delle alienazioni e valorizzazioni – anno 2025, il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025.

Il Dup è stato approvato con 14 voti favorevoli e 11 contrari, mentre il Bilancio di Previsione è stato approvato con 14 voti favorevoli e i voti contrari di Luigi Petrone e Pasquale Salsano (La Fratellanza) e Gaetano Gambardella (Indipendenti per Cava), hanno, invece, abbandonato l’Aula gli altri Consiglieri di minoranza.

“Il documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Consiglio comunale – afferma l’Assessore al Bilancio Antonella Garofalo – è la conferma della granitica stabilità finanziaria dell’Ente. Nel percorso segnato con l’approvazione del Piano di Riequilibrio nel 2022, oggi siamo già in esecuzione del quarto anno ed è evidente il miglioramento ottenuto. In particolare, oltre a garantire tutti i servizi essenziali e la realizzazione di grandi opere pubbliche, in questi anni abbiamo considerevolmente ridotto la zavorra dell’indebitamento cronicizzato nell’ultimo ventennio ed oltre, passando da un totale di 34.216.792,07 nel 2023 a 19.682.622,31 nel 2025, con la previsione per il 2027 di un residuo ammontare di 5.818.292,33. Con la prossima approvazione del Rendiconto di Gestione, avremo poi l’opportunità di finanziare un piano straordinario della manutenzione delle strade, oltre che rafforzare il Corpo della Polizia locale con nuove assunzioni. Inoltre, come ha annunciato anche il Sindaco Servalli, avremo una riduzione della prossima bolletta Tari”.