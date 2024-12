“Io parlo solo dei problemi. Le scemenze non mi interessano“. Con queste parole, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita all’Ospedale Giovanni da Procida di Salerno per un sopralluogo all’area cantieristica, ha risposto – come riporta il sito web ottopagine.it – ai giornalisti in merito alla scelta del consigliere regionale della Campania, Luca Cascone, coinvolto in una inchiesta della procura salernitana sul cosiddetto “Sistema Alfieri“.

Share on: WhatsApp