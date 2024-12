UGL SALERNO E DEAFORM: INCONTRO DEDICATO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA SICUREZZA

Un’importante piattaforma di confronto tra esperti, tecnici e rappresentanti del mondo sindacale e imprenditoriale, che offrirà una serie di interventi focalizzati sulle specifiche esigenze di sicurezza che caratterizzano il mondo del lavoro nell’era digitale. Punta a questo il convegno “Sicurezza sul lavoro nell’era digitale: prevenzione e innovazione”. La giornata dell’appuntamento che mira a conoscere le sfide e le opportunità per la tutela dei lavoratori si terrà venerdì 6 dicembre presso la sede di Deaform (via Marconi 35 a Bellizzi) è organizzato dall’Ugl Salerno in collaborazione con la Deaform e la Savino Solution. Il tutto inizierà alle 9,30 con un coffee break di benvenuto, seguito dai saluti di apertura di Daniele Camicia, amministratore di Deaform, alle ore 9:45. Subito dopo, Carmine Rubino illustrerà il significato di una strategia sindacale che sappia bilanciare le esigenze di salute e sicurezza con l’innovazione.

“Siamo di fronte a una nuova era per la sicurezza sul lavoro”, afferma Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl di Salerno. “La digitalizzazione non è solo una questione di efficienza o competitività, ma anche di sicurezza e benessere per i lavoratori. È nostro dovere come sindacato anticipare i cambiamenti, identificare i rischi e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie per creare ambienti di lavoro più sicuri e inclusivi”.