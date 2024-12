CENTRO PER LA LIBERTA’. IN PROVINCIA DI SALERNO AL VIA CAMPAGNA DI ADESIONI IN TUTTI I COMUNI

Nell’approssimarsi delle imminenti elezioni amministrative in Campania, che intervengono in un momento molto critico della vita politica ed economica, della regione obbligano i Partiti ad organizzarsi.

Anche il” Centro per la Libertà” partito già presente nelle scorse elezioni Provinciali , le ultime svoltesi con un metodo democratico e partecipato dalla collettività provinciale, inizia a strutturarsi sul territorio .

Sotto l’azionedel Coordinatore Regionale dott. Ortensio De Feo, l’organizzazione si estenderà anche sul territorio dei comuni più piccoli, al fine di riportare al voto i tanti cittadini purtroppo delusi da una classe dirigente che non riesce più ad individuarla come punto di riferimento. Dopo questi ultimi anni di incertezze, nei quali sono cadute le ideologie e venuti meno i Valori, sarà necessario profondere molto impegno per ricostruire ciò che moltissimi elettori richiedono: la rinascita di un Partito politico, che operi esclusivamente nello specifico interesse del cittadino e dei territori provinciali. Nella riorganizzazione del territorio , il” Centro per la Libertà” sta, quindi, individuando su tutti i territori gli amici che possano rappresentare una nuova classe politica.