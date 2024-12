BARONISSI. DAL 7 DICEMBRE AL VIA GLI APPUNTAMENTO DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024

L’incanto è pronto ad esplodere. La città di Baronissi si prepara a un Natale speciale: magia, tradizione, favole, musica e tanta partecipazione. La Sindaca Anna Petta, affiancata dall’Assessore agli Eventi Giuseppe Giordano, ha presentato ufficialmente il ricco calendario di appuntamenti di “Vivi Baronissi a Natale”, che animerà il territorio fino al prossimo 6 gennaio 2025. Un’iniziativa che mira a rendere le festività un momento di gioia, accoglienza e condivisione per l’intera comunità, oltre a potenziare l’attrattività turistica.

Giochi di luce, bande di elfi, gnomi ballerini, trampolieri luminosi, mascotte, momenti della tradizione, passeggiate a cavallo, sport, rievocazioni, cori, laboratori creativi, per vivere tutta l’atmosfera del Natale. Eventi pensati per tutta la famiglia e per tutte le fasce d’età, con appuntamenti che si snoderanno itineranti attraverso tutte le frazioni del Comune.

“Abbiamo progettato un programma con due obiettivi principali,” dichiara la Sindaca Petta. “Da un lato, desideriamo che il Natale sia occasione di incontro, accoglienza e socialità per tutti: bambini, ragazzi, famiglie e anziani, con particolare attenzione a chi vive momenti di difficoltà. Dall’altro, vogliamo valorizzare le straordinarie risorse umane, paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche della nostra meravigliosa città. Questi valori sono e saranno sempre i pilastri della nostra azione amministrativa: trasparenza, partecipazione e promozione del territorio. Desideriamo evidenziare anche il profondo cuore di Baronissi, città dell’accoglienza: il nostro albero sarà davvero speciale, perché le decorazioni saranno realizzate da giovani donne immigrate che, dopo enormi difficoltà, hanno trovato qui la loro casa. Sarà una grande festa per i bambini: ad attenderli ci sarà Babbo Natale nel suo villaggio. Un momento fortemente identitario e di spiritualità sarà la realizzazione del presepe al Parco del Ciliegio, oltre alla suggestiva rievocazione storica della nascita di Gesù che farà rivivere gli antichi casali”.