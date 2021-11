400 ALLA CAMERA, 200 AL SENATO: IL VOTO ANTICIPATO CHE SPAVENTA I PEONES DEL PARLAMENTO

Numeri ridotti, partiti in calo, una legge elettorale che, cosi’ come è, andrebbe a premiare solo i capolista al Proporzionale che sono tutti nelle mani dei segretari nazionali di partito: altro che discorsi di alta politica, i peones del Parlamento, che rappresentano la stragrande maggioranza dei deputati e dei senatori, hanno una fifa blu del voto anticipato, legato anche all’elezione del Presidente della Repubblica. Per molti di loro si tornerebbe, con meno di un anno di anticipo, ad una vita normale, fuori dalle istituzioni e senza quei benefit di cui nessuno vuole parlare ma che, tutto sommato, fanno comodo. Ed allora tutti a cercare una giustificazione di alto profilo politico, un motivo nobile per condannare il voto anticipato per le Politiche: tutte chiacchiere, la paura fa 90 ed in questo caso fa 400 alla Camera e 200 al Senato.

